42% россиян считают, что работодатели должны повышать зарплату работающим на "удаленке"

42% работающих жителей России считают, что работодатели должны повышать зарплату тем, кто работает в удаленном режиме из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный платформой "Mail.ru для бизнеса".

60% опрошенных заявили, что компании должны компенсировать расходы на интернет. Такое же количество респондентов полагают, что им обязаны предоставлять оборудование для работы.

Чуть более половины россиян – 54% - уверены, что необходимо оплачивать сотовую связь.

В августе сообщалось, что каждый четвертый россиянин (26%), перешедший на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, остался работать в этом формате. Еще 15% освоили комбинированный формат – чередуют работу из дома и из офиса.