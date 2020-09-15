15 Сентября 2020
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Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

42% россиян считают, что работодатели должны повышать зарплату работающим на "удаленке"

42% работающих жителей России считают, что работодатели должны повышать зарплату тем, кто работает в удаленном режиме из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный платформой "Mail.ru для бизнеса".

60% опрошенных заявили, что компании должны компенсировать расходы на интернет. Такое же количество респондентов полагают, что им обязаны предоставлять оборудование для работы.

Чуть более половины россиян – 54% - уверены, что необходимо оплачивать сотовую связь.

В августе сообщалось, что каждый четвертый россиянин (26%), перешедший на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, остался работать в этом формате. Еще 15% освоили комбинированный формат – чередуют работу из дома и из офиса.

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42% россиян считают, что работодатели должны повышать зарплату работающим на "удаленке"

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Теги: удаленка, работники, зарплата



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