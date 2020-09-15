Глава Нижневартовска проверил строительство социальных объектов в старой части города

Глава Нижневартовска Василий Тихонов и депутат гордумы Леонид Дольников в рамках рабочей поездки проверили несколько социальных объектов, расположенных в старой части города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новая спортивная площадка появилась на улице Декабристов рядом с домом 16-В. Она построена в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы Нижневартовска на 2019-30 гг.". На объекте установлена многофункциональная спортивная площадка с бесшовным резиновым покрытием, размером 20х15 м. На ней обустроено ограждение, освещение, баскетбольные стойки и ворота для мини-футбола. Рядом с полем установлена гимнастическая турниковая площадка с покрытием из резиновой крошки. Общая стоимость работ – 3,3 млн руб.

"В городе недостаточно спортивных площадок для удовлетворения потребностей наших детей. Для старой части города этот вопрос особенно актуален. Василий Тихонов поручил нашему департаменту заняться реконструкцией уже существующих и созданием новых мест для занятий спортом. При создании спортплощадок мы стремимся к многофункциональности. Площадка на улице Декабристов позволит играть в футбол, баскетбол и заниматься на турниках", - сказала замглавы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

Установка и модернизация спортивных площадок в микрорайонах города позволят создать условия для систематических занятий спортом, качественно улучшить организацию активного досуга детей, подростков и молодёжи по месту жительства. Всё это даст возможность привлечь население города к здоровому образу жизни.

Вдоль улицы Заводской обустроили временный тротуар. Это долгожданное событие для жителей старой части Нижневартовска. Вопрос о создании условий для пешеходов остро встал ещё два года назад, с начала активной застройки в новых микрорайонах этой части города.

По поручению Тихонова департаментом ЖКХ при поддержке МКУ "Управление капитального строительства" обустроен тротуар из дорожной плиты протяженностью около 350 м. Пешеходная зона протянулась от улицы Декабристов до заезда в микрорайон 16П. Тротуар обеспечил пешеходную доступность жителям микрорайона к многим важным объектам – школам, магазинам. Работы выполнены без участия городского бюджета.

Самым значимым и долгожданным объектом на территории старой части города станет филиал детской поликлиники. Учреждение расположится на первом этаже жилого дома №15 на улице Льва Толстого.

В непосредственной близости от будущей поликлиники располагается 12 жилых домов, строятся новые здания. Там живут 13 тыс. вартовчан. Район удалён от основных зданий "Нижневартовской городской детской поликлиники", что неудобно горожанам.

"Мы не первый раз занимаемся оборудованием нежилых помещений на первом этаже многоквартирных домов. Чётко виден запрос жителей старой части города на создание поликлиники. Сейчас мы приступаем к финальному этапу работ. Это электрика, вентиляция и отделка. Я думаю, что к концу октября мы выйдем на 90% готовности", – рассказал генеральный директор ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" Роман Одокиенко.

В детском поликлиническом отделении №8 планируется организовать амбулаторный прием пяти педиатров, доврачебный, процедурный и прививочный кабинеты. Первичную медико-санитарную помощь смогут получить более 4 тыс. детей.

"Жители старой части города неоднократно заявляли, что филиал детской поликлиники необходим для этой территории. Поиск решения мы начали ещё три года назад. Хочу поблагодарить ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" за то, что оно помогло реализовать этот проект. Важно закончить строительные работы в срок, чтобы уже этой весной новая поликлиника приняла первых пациентов", - сказал Тихонов.