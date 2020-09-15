15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
импортозамещение лекарства таблетки доллары (2016) | Фото: gazeta.ru

Прокуратура обязала свердловский минздрав бесплатно обеспечить ребенка-инвалида зарубежным лекарством

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление к министерству здравоохранения Свердловской области с требованием за свой счет обеспечить ребенка-инвалида необходимыми лекарственными препаратами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, девочка страдает тяжелым редким жизнеугрожающим заболеванием, которое предполагает необходимость получения специфического лекарства, не зарегистрированного на территории РФ (согласно заключению специалистов). В минздраве региона матери в бесплатном обеспечении лекарством отказали, сообщив, что незарегистрированные препараты, ввозимые на основании разрешения Министерства здравоохранения РФ, можно приобрести только за свой счет, счет благотворительной помощи или иными другими способами, не запрещенными законом.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал региональное министерство здравоохранения профинансировать и организовать бесплатное обеспечение девочки-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами на весь период нуждаемости.

Пока судебный акт не вступил в законную силу, однако сразу после этого, прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решение суда.

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Прокуратура обязала свердловский минздрав бесплатно обеспечить ребенка-инвалида зарубежным лекарством

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Теги: лекарства, препараты, Минздрав, ребенок-инвалид, прокуратура



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