15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Колесников (2020) | Фото: Екатеринбургская городская Дума

"В подъезде никто никого не облизывает". Екатеринбургский депутат раскритиковал анти-коронавирусные меры

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников обрушился с резкой критикой на политику властей по борьбе с COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник предрек вторую волну коронавируса из-за ослабления антиковидных мер.

По его словам, вторая волна началась уже в Израиле и в Австрии.

"Никто уже не соблюдает никаких мер. Молодежь разносит заразу. Столько денег потрачено на борьбу с коронавирусом. Мы так можем получить не только вторую волну, но и третью, и четвертую, и пятую. Да никто не заражается в подъездах. Никто там никого не облизывает. Хватить врать-то!" - эмоционально высказался "справоросс".

Политик подготовил обращение о необходимости усиления анти-коронавирусных мер и призвал всех депутатов подписаться под документом.

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"В подъезде никто никого не облизывает". Екатеринбургский депутат раскритиковал анти-коронавирусные меры

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Теги: Александр Колесников, коронавирус



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