"В подъезде никто никого не облизывает". Екатеринбургский депутат раскритиковал анти-коронавирусные меры

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников обрушился с резкой критикой на политику властей по борьбе с COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник предрек вторую волну коронавируса из-за ослабления антиковидных мер.

По его словам, вторая волна началась уже в Израиле и в Австрии.

"Никто уже не соблюдает никаких мер. Молодежь разносит заразу. Столько денег потрачено на борьбу с коронавирусом. Мы так можем получить не только вторую волну, но и третью, и четвертую, и пятую. Да никто не заражается в подъездах. Никто там никого не облизывает. Хватить врать-то!" - эмоционально высказался "справоросс".

Политик подготовил обращение о необходимости усиления анти-коронавирусных мер и призвал всех депутатов подписаться под документом.