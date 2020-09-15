В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишет газета "Известия".

Соответствующий пункт включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы.

В документе указано, что почасовой МРОТ может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда". Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

У экспертов есть вопросы насчет вычисления минимальной стоимости часа. Поясняется, что если отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от месяца и региона.

В июне сообщалось, что правительство получило законопроект, разработанный депутатами Госдумы от ЛДПР, в котором предлагается ввести нижний порог почасовой оплаты труда. Отмечалось, что это позволит защитить права работающих по срочным договорам и неполный день. При этом для других целей применение этого стандарта не допускается.

В проекте предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час. Эта сумма, считают авторы законопроекта, должна ежегодно индексироваться.