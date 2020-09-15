Текслер назначил руководителя главного управления молодежной политики
Губернатор Алексей Текслер назначил Светлану Калимуллину руководителем главного управления молодежной политики Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Для нее установлен срок испытания продолжительностью один год.
Напомним, Калимуллина стала победителем конкурса на должность руководителя управления.
Она является председателем Челябинской региональной общественной организации "Российский Союз Молодежи" и заместителем генерального директора фонда "Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области".