Текслер назначил руководителя главного управления молодежной политики

Она является председателем Челябинской региональной общественной организации "Российский Союз Молодежи" и заместителем генерального директора фонда "Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области".

Для нее установлен срок испытания продолжительностью один год.





