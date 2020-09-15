В семье уральского биатлониста Антона Шипулина пополнение

Депутат Госдумы от Свердловской области и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин похвастался в социальных сетях рождением уже третьего в их семье ребенка. Сына назвали Максим.

"Сегодня мы с @shipulina_luiza стали многодетными родителями. Максим 3398 гр. 51 см. P.s. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь", - пишет спортсмен в своем Instagram.

Напомним, Шипулин, его жена Луиза, дочь и теща заразились коронавирусом на отдыхе в Сочи в конце июля.Супруга парламентария была госпитализирована, а он сам и остальные ушли на самоизоляцию. 6 августа спортсмен заявил, что семья излечилась от COVID-19. Изначально депутат скептически относился к коронавирусу, но затем изменил свое мнение, когда одного за другим стали госпитализировать его друзей. Об этом читайте в специальном интервью Накануне.RU с Антоном Шипулиным.