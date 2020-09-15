15 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Вирус "скосил" 74 класса в четырех школах Екатеринбурга

В Екатеринбурге сохраняется тревожная ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями. В настоящий момент закрыты 74 класса в четырех школах. Как передает Накануне.RU, такими цифрами с депутатами екатеринбургской думы поделилась вице-мэр по социальной политике Екатерина Сибирцева.

"Я считаю, что второй волны COVID-19 не будет. Давайте сейчас все прививаться от гриппа. ОРВИ и грипп теперь не менее опасные, чем ковид. 80% детей уже привиты", - сказала Сибирцева. По ее оценкам, от гриппа также привиты 60% учителей.

Как отметила заместитель главы города, выход с дистанционного обучения происходит в тот момент, когда 14 дней заболеваемость не растет.

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Вирус "скосил" 74 класса в четырех школах Екатеринбурга

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Теги: школа, карантин, коронавирус



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