Вирус "скосил" 74 класса в четырех школах Екатеринбурга

В Екатеринбурге сохраняется тревожная ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями. В настоящий момент закрыты 74 класса в четырех школах. Как передает Накануне.RU, такими цифрами с депутатами екатеринбургской думы поделилась вице-мэр по социальной политике Екатерина Сибирцева.

"Я считаю, что второй волны COVID-19 не будет. Давайте сейчас все прививаться от гриппа. ОРВИ и грипп теперь не менее опасные, чем ковид. 80% детей уже привиты", - сказала Сибирцева. По ее оценкам, от гриппа также привиты 60% учителей.

Как отметила заместитель главы города, выход с дистанционного обучения происходит в тот момент, когда 14 дней заболеваемость не растет.