15 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожарные, МЧС (2016) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени на улице Широтная взорвалась машина

В Тюмени сегодня утром взорвался автомобиль. Видеозапись произошедшего опубликовали местные жители в telegram-канале "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидец события сообщает, что его разбудил взрыв.

"Я сплю, короче, просыпаюсь, а там машина взорвалась. Весело у нас тут", - комментирует автор видеоролика.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о вспыхнувшем автомобиле Ford им поступило в 7.34. К прибытию сотрудников специализированной спасательной части был объят пламенем моторный отсек. Огонь выбивался из-под капота. Пожарные сработали оперативно, не позволив пламени повредить другие автомобили.

В настоящий момент огонь потушен. Пострадавших нет.

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В Тюмени на улице Широтная взорвалась машина

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Теги: автомобиль, взрыв, Широтная



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