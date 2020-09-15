Новое правительство появится в Югре до середины декабря

Определён срок, за который будет сформировано новое правительство округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Новый состав правительства станет известен в течение трёх месяцев. Такое решение приняла переизбранная окружными депутатами губернатор Наталья Комарова, закрепив его соответствующим распоряжением. При этом нынешний состав кабмина будет работать до появления преемников.

Руководителю аппарата губернатора – заместителю главы региона Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора округа Алексею Шипилову поручено до 21 сентября внести предложения по персональному составу правительства, структуре исполнительных органов государственной власти, распределению обязанностей между первыми и другими заместителями губернатора округа.

Напомним, Комарова переизбрана на пост губернатора 13 сентября. Помимо неё на должность претендовали эсер Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев. Голоса распределились следующим образом: за Комарову проголосовали 29 человек, за Савинцева – три, Сердюка – один. В тот же день она вступила в должность.