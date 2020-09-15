На Южном Урале подвели итоги выборов в ЗСО: явка составила 33,9%, мандаты получат шесть партий

Избирательная комиссия Челябинской области подвела предварительные итоги выборов в Законодательное собрание региона седьмого созыва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии, участие в выборах депутатов ЗСО приняли 881 тыс. 425 избирателей, явка составила 33,90 % человек.

Облизбирком обработал 100% протоколов, полученных от ТИК. В результате 5 % барьер преодолели шесть партий, списки кандидатов которых будут допущены к распределению депутатских мандатов.

Так, партия "Зеленая альтернатива" набирает 5,36% голосов избирателей, за ЛДПР проголосовало 11,31% избирателей, у "Единой России" – 42,59%, КПРФ – 11,86%, "За правду" – 2,08%, "Партия пенсионеров" набирает 5,70%. За "Справедливую Россию" отдали голоса 14,79%, у партии "Родина" - 0,71%, у "Партии роста" – 1,69%.

Как отметил председатель комиссии области Сергей Обертас, серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты выборов, не выявлено.