СМИ сообщают о планах Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает New York Times. Издание ссылается на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он не собирается эмигрировать в Германию", - заявил источник.

Ранее в клинике Charite, где сейчас находится Навальный, сообщили, что состояние оппозиционера улучшается, он уже может ходить, пишет Regnum.

Накануне Reuters со ссылкой на источник в больнице Омска передало, что указание отпустить Навального из омской больницы для лечения политика в Германии поступило непосредственно из Кремля.