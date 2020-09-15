В Сургуте деду грозит срок – высунул двухлетнего внука из окна головой вниз

68-летнему деду из Сургута грозит срок за то, что он подверг маленького внука смертельной опасности, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, днём 14 сентября пьяный 68-летний злоумышленник ставил своего двухлетнего внука на подоконник возле открытого окна квартиры на пятом этаже жилого дома. Потом он, взяв ребёнка за ноги, высунул его на улицу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Сотрудники городского отдела СК инициировали передачу всех материалов им. Подозреваемому грозит до двух лет колонии.