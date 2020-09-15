Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии

На прошедших в Сочи переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в республике не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Regnum.

Президенты обсудили участие Белоруссии в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Согласовано выделение первой партии для соседней страны.

Кроме того, по словам Пескова, речь шла о новом кредите, часть которого пойдет на рефинансирование прежних долгов Белоруссии, о перспективах увеличения товарооборота и о поставках российских энергоносителей.

Как сообщалось, Россия даст Белоруссии государственный кредит в 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил Путин по итогам четырехчасовых переговоров с Лукашенко.

Кроме того, Путин напомнил Александру Лукашенко, что Россия остается приверженной всем договоренностям, включая вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ.