15 Сентября 2020
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Экономика В России
Пенсионный фонд России, ПФР (2017) | Фото: www.pfrf.ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ в следующем году составит 3,53 трлн руб., что составляет 38% всех доходов ПФР, следует из проекта бюджета фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Таким образом, дефицит бюджета ПФР в 2021 году поставит пятилетний рекорд. Проект рассмотрят 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября внесут на заседание кабмина России.

Как отмечают в фонде, превышение расходов над доходами, как и в предыдущие годы, носит технический характер, а именно объясняется наличием остатка средств бюджета ПФР по итогам года.

Сколько составит трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета в 2020 году, пока неизвестно, так как поправки в бюджет ПФР текущего года еще не представлены. Действующим законом о бюджете ПФР трансферт установлен на уровне 3,2 трлн руб., но, вероятно, эта сумма увеличится в связи с антикризисными решениями кабмина России, сообщает РБК.

Ранее в Минфине предложили конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы уже готовы.

В министерстве отмечают, что на данный момент в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но не сами денежные средства.

Законопроект внесен в правительство, новые нормы могут вступить в силу в декабре текущего года.

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Дефицит бюджета ПФР в 2021 году поставит пятилетний рекорд

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Теги: ПФР, пенсия



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