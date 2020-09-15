В Перми почти на два месяца временно ограничат движение транспорта

В Перми, на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии, будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, это связано с необходимостью производства работ на инженерных сетях. Работы будут проводиться с 19 сентября до 15 ноября.

Реконструкция Карпинского – масштабный проект, реализация которого началась в текущем году. В результате реконструкции дорогу расширят до четырех полос движения, а также построят круговую развязку улиц Карпинского и Советской Армии.

В рамках реконструкции в следующем году высадят 96 елей, 123 яблонь, 81 груш, 66 яблонь, а также несколько тысяч кустарников.