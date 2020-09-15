В акции "На работу на велосипеде" приняли участие 2,5 тысячи ямальцев

Жители Ямала поддержали Всероссийскую акцию "На работу на велосипеде".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, с сентябре более 2,5 тысяч ямальцев сели за руль двухколесного транспорта. Мероприятие проходит ежегодно с 2015 года два раза - в мае и сентябре. Акция становится популярной с каждым годом.

Тем временем, в российских регионах акция "На работу на велосипеде" состоится 22 сентября. На Ямале из-за особых климатических условий было принято решение о ее проведении во вторую субботу сентября.