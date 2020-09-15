15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

Зеленский не исключил Майдан в Белоруссии

В Белоруссии может произойти Майдан наподобие украинского, если власти откажутся от диалога с народом.

Такое заявление сделал австрийской газете Wiener Zeitung украинский президент Владимир Зеленский, который выразил поддержку белорусскому народу. Он отметил, что люди "борются за свободу и за демократию без агрессии и насилия".

Зеленский напомнил, что многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. "Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде Майдана", - отметил президент, пишет "Коммерсант".

Ранее Зеленский сообщил, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину.

Как сообщалось, белорусская сторона без всяких официальных требований передала России задержанных ранее граждан РФ. Большую часть из них ранее потребовала выдать генпрокуратура Украины – по делам, связанным с боевыми действиями на Донбассе.

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Зеленский не исключил Майдан в Белоруссии

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Теги: Зеленский, майдан, Белоруссия



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