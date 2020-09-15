Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Санкт-Петербург

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Санкт-Петербург.

Препарат находится в больнице №40. Планируется отработать логистические цепочки, распределение и организацию. Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена вакцина "Спутник V", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, группа из 19 ученых в открытом письме обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от COVID-19.

Причиной недоверия экспертов стали повторяющиеся паттерны данных. Речь идет об описанных в публикации экспериментах - в некоторых случаях данные полностью совпадают для совершенно не связанных групп добровольцев. В некоторых случаях указано недостаточно характеристик для оценки гуморального ответа пациентов.