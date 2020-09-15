15 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Санкт-Петербург

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Санкт-Петербург.

Препарат находится в больнице №40. Планируется отработать логистические цепочки, распределение и организацию. Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена вакцина "Спутник V", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, группа из 19 ученых в открытом письме обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от COVID-19.

Причиной недоверия экспертов стали повторяющиеся паттерны данных. Речь идет об описанных в публикации экспериментах - в некоторых случаях данные полностью совпадают для совершенно не связанных групп добровольцев. В некоторых случаях указано недостаточно характеристик для оценки гуморального ответа пациентов.

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Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Санкт-Петербург

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Теги: вакцина, коронавирус, Спутник V



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