"Аэрофлот" запретил провозить более одного животного в своих самолетах

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" вводит новые правила перевозки животных на своих рейсах.

Так, с 15 сентября совершеннолетний пассажир может провезти только одно животное - в салоне, либо в багажном отсеке. Это зависит от размеров и веса клетки с животным. Как сообщили в компании, это связано с обеспечением комфорта как пассажиров, перевозящих своих питомцев, так и пассажиров, путешествующих без них, сообщает "Прайм".

Напомним, ранее пассажирка, летевшая из Москвы в Крым, получила своего питомца в грязной окровавленной клетке, а собака, направлявшаяся на Камчатку, завершила полет с травмой глаза. Рейс выполнял "Аэрофлот".

Авиакомпания уже оказывалась в центре скандала с перевозкой домашних животных и ранее - инцидент произошел в январе. Во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов, еще у одного было диагностировано обморожение. Хозяин потребовал, чтобы в отношении сотрудников, ответственных за багаж, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".