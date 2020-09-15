В "Росатоме" не подтвердили существование урановых могильников в России

Россия не занимается захоронением отходов обогащения урана из Европы, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, в нашей стране их тщательно перерабатывают для будущего использования. "Мы накапливаем и поэтапно его перерабатываем",— отметил Лихачев. Он отметил, что реализация коммерческих контрактов со странами Европы проходит под общественным контролем, сообщает "Эхо Москвы ".

По данным "Экозащиты": несмотря на то, что отходы ввозят для дообогащения, большинство из них остается в России навсегда.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли опасаться новости о возобновлении ввоза ядерных отходов из Европы в Россию. Стоит отметить, что Урала это коснется напрямую, ведь ввозиться они могут под Екатеринбург, в ЗАТО Новоуральск, где располагается Уральский электрохимический комбинат.