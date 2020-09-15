YouTube запустит конкурента TikTok

YouTube запустит сервис для записи коротких вертикальных видеороликов Shorts - конкурента TikTok.

В первоначальной версии приложения пользователи получат возможность использовать музыку из YouTube Music, отслеживать время записи при помощи таймера, ускорять видео при воспроизведении, а также объединять несколько клипов в один ролик продолжительностью 15 секунд.

Затем будут добавляться новые функции приложения. Пока приложение будет доступно в Индии. Shorts практически полностью повторяет возможности популярного приложения TikTok, сообщает телеканал "360".

Напомним, президент США подписал указ, который ограничивает возможность американцев на использование сервиса TikTok и мессенджера Wechat. Они принадлежат китайским компаниям ByteDance и Tencent, и если те за ближайшие 45 дней не продадут свои продукты американцам, то запрет вступит в силу.

В ходе торговой войны с Китаем власти США пытаются нанести удар по интернет-сектору.