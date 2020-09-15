СМИ: Навального выпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Указание отпустить оппозиционера Алексея Навального из омской больницы для лечения политика в Германии поступило непосредственно из Кремля.

Об этом сообщил агентству Reuters источник в больнице Омска. Также, по словам источников в медицинских кругах, врачи скорой помощи, которые лечили Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ, а вместо этого наблюдали клиническую картину отравления.

Отмечается, что Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Генпрокуратура России снова направила запрос в органы юстиции ФРГ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Запрос был передан 14 сентября. Речь идет о правовой помощи по материалам проверки, проводимой МВД России по факту госпитализации Навального из самолета рейса Томск — Москва.