Отменен конкурс на реновацию мавзолея Ленина

Российский союз архитекторов отменил конкурс на лучший проект использования мавзолея Ленина в Москве из-за слишком большого негатива, сообщил президент организации Николай Шумаков.

В настоящее время конкурс закрыт. Отмечается, что конкурс проводился на случай, если тело вождя мирового пролетариата вынесут из усыпальницы. Как отметил Шумаков, никогда в жизни столько негатива не получал, поэтому конкурс в ближайшие годы не состоится, сообщает телеканал "360".

Напомним, лучшие работы должны были показать в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество" на площадке Выставочного комплекса "Гостиный двор". Цель конкурса – создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века.

Организаторы считают, что с учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий Мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной.