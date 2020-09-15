Российская Генпрокуратура еще раз запросила в Германию данные по Навальному

Генпрокуратура России снова направила запрос в органы юстиции ФРГ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Запрос был передан 14 сентября. Речь идет о правовой помощи по материалам проверки, проводимой МВД России по факту госпитализации Навального из самолета рейса Томск — Москва, сообщает телеканал "360".

Ранее Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи по делу Алексея Навального. При этом ведомство отметило, что готово дать справки о состоянии здоровья Навального, но при его согласии.

Как сообщалось, Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера.