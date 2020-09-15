"Управленец высочайшего класса". "Хозяйку Югры" выбрали на новый срок

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжит руководить муниципалитетом до 2025 года. Соответствующее решение накануне, в единый день голосования, приняли депутаты окружной думы.

Наталья Комарова занимает пост главы региона с 2010 года. И назвать неожиданным ее выдвижение на новый срок никак нельзя. В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что округ под руководством Натальи Комаровой преображается.

"В целом регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют, объем строительства, например, выше, чем в среднем по России, оборот внешней торговли, все основные параметры в положительных зонах, низкая долговая нагрузка. Что любопытно и приятно отметить – численность постоянного населения растет. Это и миграционные потоки, и естественный прирост, уровень доходов населения в полтора раза выше среднероссийского. Это все дает вам основания претендовать на успешное избрание на сентябрьских выборах", - сказал глава государства во время общения с губернатором.

Вскоре после одобрения президента состоялось заседание генсовета "Единой России", которое рекомендовало региональному отделению выдвинуть Комарову на пост главы региона.

Как сообщало Накануне.RU, изначально на должность претендовали восемь человек. От "ЕР", помимо Натальи Комаровой, были выдвинуты председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов, от "Справедливой России" - депутат окружной думы Михаил Сердюк, а также эсеры Никита Кадочников и Инна Абдурахманова. От ЛДПР предложили кандидатуру депутата Евгения Маркова, от КПРФ - депутата Алексея Савинцева. Отметим, что непарламентские партии не стали выдвигать своих кандидатов - 10 партий поддержали выдвижение Комаровой.

Из перечня фамилий, согласно процедуре выдвижения, губернатор Тюменской области Александр Моор выбрал пять кандидатур, отсеяв трех претендентов - Закирзянова, Абдуррахманову, Кадочникова. 21 августа президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в думу Югры три кандидатуры на пост губернатора автономного округа. В итоговый список вошли Наталья Комарова, Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.

На заседании окружной думы претендентов на должность губернатора представил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. "Кандидаты представляют различные политические силы, имеют собственные взгляды на развитие региона. Но главное, о них можно судить не только по словам, по и делам, реальным заслугам", - отметил он.

После этого кандидаты на должность презентовали свои программы по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. В программе Натальи Комаровой было отражено поручение президента по расселению аварийного жилого фонда. Во время июньской встречи с Комаровой Путин поручил бросить все силы на решение этой проблемы.

Губернатор рассказала, что за время ее работы на посту главы Югры было введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. м жилья, расселено более полумиллиона кв. м аварийного жилья (в новые квартиры переехали 11 086 семей), уровень доступности жилья достиг 80,2%, что выше общероссийского показателя в 1,66 раза, предоставлены на 50 млрд руб. 37 043 субсидии, социальные выплаты, единовременные денежные выплаты, компенсации гражданам на улучшение жилищных условий, расселены 9279 балков из 9998.

Также Комарова обозначила задачи на ближайшую перспективу. Среди них - внедрение Югорского стандарта развития территорий населенных пунктов.

"Необходимо досрочно завершить адресную аварийную программу расселения жителей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 1003 многоквартирных деревянных аварийных домов, в которых проживают 29 700 человек. Для обустройства новых жилых кварталов уже в этом году должен быть разработан Югорский стандарт развития территорий населенных пунктов. Югорский стандарт должен создать удобную для жизни и работы среду, соответствующую высоким требованиям по качеству, экологичности, безопасности, удобству пешеходной и транспортной логистики. Это позволит жителям освободить время для отдыха, самореализации, развития", - подчеркнула Наталья Комарова.

Решение президента РФ и депутатов окружного парламента, выбравший Наталью Комарову на новый срок, поддерживают югорчане. Как сообщила Накануне.RU уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Наталья Стребкова, ей, как омбудсмену, больше всего в выступлении Натальи Комаровой понравились тезисы, касающиеся жилищных прав граждан.

"Больше всего жалоб в мой адрес поступает по вопросам жилищного права. Переселение из балочного, ветхого жилого строения. Это очень важно. На что я обратила внимание - губернатор ставит задачу избавиться в ближайшем будущем от деревянного фонда. Это очень важно для жителей Юры. Безусловно, мы ее поздравляем и желаем ей успехов", - прокомментировала общественница.

Также в качестве задач на дальнейшую пятилетку Наталья Комарова обозначила завершение очистки нефтезагрязненных земель, в Югре должны быть созданы три особо охраняемые природные территории, ликвидированы все шламовые амбары. Восстановление вырубленного леса должно вестись в формате: одно дерево к одному.

В условиях колебания нефтяных рынков, по словам Комаровой, важно сохранить специальные налоговые режимы, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

Продолжится реалиация проекта "Бажен" - в регионе ведется работа по созданию центра комплексного изучения образцов пород. Он позволит только на самом проекте добывать 3,5 млн тонн нефти в год.

За пятилетие планируется реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности, проект по реконструкции железнодорожного вокзала, аэровокзального комплекса Сургута, проект по созданию комплекса металлообработки. Кроме того, большое внимание будет уделено развитию креативных индустрий - к 2024 г. в них будут заняты не менее 10 тыс. югорчан.

Также Наталья Комарова отметила необходимость выстраивания узнаваемого бренда Югры и популяризации национальной культуры народов Севера.

Заместитель председателя думы автономного округа, руководитель фракции "Единая Россия" Наталья Западнова поблагодарила главу региона за человечность и отметила, что решая проблемы большого количества людей, она никогда не забывает о "маленьком человеке".