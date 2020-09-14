В Березниках медики по поддельным документам "потратили" по нацпроекту 2,5 миллиона на аппарат ИВЛ

В Березниках найдены нарушения реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

В рамках нацпроекта по госконтракту больница купила аппарат искусственной вентиляции легких. По подложным актам приема-передачи и ввода оборудования в эксплуатацию 2,5 млн руб. перечислены исполнителю контракта. Вместе с этим, на момент прокурорской проверки аппарат ИВЛ в медицинской организации отсутствовал.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о мошенничестве.