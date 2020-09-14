15 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Россия даст Белоруссии кредит в $1,5 миллиарда

Россия даст Белоруссии государственный кредит. Об этом в рамках переговоров в Соси договорились президенты стран-соседок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит – $1,5 миллиарда, и мы это исполним. Сейчас, насколько мне известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне", - сказал во время встречи со своим белорусским коллегой Владимир Путин.

Отметим, ранее Путин напомнил Александру Лукашенко, что Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника.

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Россия даст Белоруссии кредит в $1,5 миллиарда

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Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, кредит



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