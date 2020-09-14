На Ямале режим самоизоляции для старшего поколения продлён до 1 октября

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продлил режим самоизоляции для жителей округа, которым 65 и более лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он продлён до 1 октября. Кроме того, до этой же даты нельзя проводить очные проведение досуговые, развлекательные, культурные, физкультурные, рекламные и иные подобные мероприятий.

Напомним, ранее в арктическом регионе начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ среди детей – с 1 сентября у дошкольников и школьников подтвердились уже 3 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекции. Каждого ребенка, обратившегося за медпомощью, в обязательном порядке обследовали на коронавирус, который в итоге подтвердился у 26 детей.