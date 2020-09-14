В Свердловской области разрешены диспансеризация, массовое посещение экскурсий, занятия в клубах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей региона возраста "65+", а также ввёл новые правила действия "коронавирусных" ограничений, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Из списка видов деятельности, которые ограничены, исключены культурные, выставочные, просветительские мероприятия с очным присутствием граждан. Разрешено посещение выставок, музеев, библиотек, детских аттракционов и игровых площадок на свежем воздухе, дельфинариев и зоопарков. Требование к количеству участников групповых экскурсий в эти учреждения, не превышающему 20 человек, снято.

При соблюдении рекомендаций и требований санитарных врачей разрешена работа культурно-досуговых организаций, в том числе детских игровых комнат и игровых центров с наполняемостью в 50%. Разрешены занятия клубов на базе учреждений культуры, групповые занятия в фитнес-центрах, а также работа выставочно-конгрессных площадок. С 30 до 50% увеличено количество посетителей официальных и иных мероприятий, организуемых госорганами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта.

Разрешено проведение профосмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения в больницах. До 21 сентября продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. В Свердловской области сохраняются режим социальной дистанции и масочный режим в помещениях.