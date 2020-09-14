14 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Путин Лукашенко (2009) | Фото:naviny.by

Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи

В Сочи состоялась встреча глав России и Белоруссии. В своём обращении к Александру Лукашенко Владимир Путин напомнил, что наша страна выступает за самостоятельное решение гражданами соседнего государства своих проблем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы – за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.

Россия остаётся приверженной всем договорённостям, включая вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ.

"Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника. Что касается наших экономических взаимоотношений, Россия остаётся самым крупным инвестором в белорусскую экономику", - сказал Путин.

Среди прочих экономических вопросов стороны обсудили меры компенсации убытков из-за коронавируса.

"Мы знаем о Вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую Ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи – в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду Ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития", - сказал Путин.

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Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, визит



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