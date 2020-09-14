14 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Полиция (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли мертвого мужчину с татуировкой "Будем жить"

Сотрудники отдела полиции номер 15 УМВД по городу Екатеринбургу проводят комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личности мужчины, тело которого было обнаружено еще 8 сентября текущего года вблизи коллективных садов на улице Павловская 28. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики уголовного розыска установили примерный возраст гражданина: 50-60 лет. Он был одет в спортивные штаны темного цвета и зелёную кофту, документы или какие-либо ценностей при себе не имелось. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, медики по итогам сообщили представителям МВД, что смерть не носит криминальный характер: на теле не обнаружено травм, ножевых или огнестрельных ранений. Причина смерти проблемы с сердцем.

"Фотографию скончавшегося операуполномоченные показывали садоводам но никто его не опознал, поэтому обращаюсь с просьбой к жителям Свердловской области: если кто-то потерял своего родного, близкого или знакомого просьба обратиться в дежурную часть территориального ОВД. Код города: 8 (343) номер:356-42-15", - заключил полковник.

Как ранее писало издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственный источник на теле мужчины во всю грудь была набита татуировка. Ее смысл был ироничен и отдавал вкусом шутки судьбы. Незамысловатые символы гласили "Будем жить".

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В Екатеринбурге нашли мертвого мужчину с татуировкой "Будем жить"

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Теги: гибель, Екатеринбург, труп



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