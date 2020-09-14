14 Сентября 2020
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Наука и техника В России Пермский край
уралкалий, смирнов, конференция, геофизика (2020) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» стал генеральным партнером научно-практической конференции «Инженерная и рудная геофизика 2020»

В Перми сегодня начала работу 16 научно-практическая конференция «Инженерная и рудная геофизика 2020», которая проводится при поддержке ПАО"Уралкалий", передает корреспондент Накануне.RU. Форум организован Европейской ассоциацией геоучёных и инженеров (EAGE), объединяющей более 26 000 специалистов в 100 странах мира. Работа конференции продлится с 14 по 18 сентября.

В рамках конференции планируется обсудить применение современных геофизических методов для безопасного и эффективного освоения природных ресурсов в сложных геологических условиях. Будут представлены доклады по комплексному геолого-физическому мониторингу, геофизическим исследованиям в скважинах, наземной и шахтной сейсморазведке, а также другим актуальным отраслевым темам.

В частности в рамках конференции будет организована тематическая выставка и пройдет научный семинар «Инженерная и рудная геология 2020». Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", в консультативный комитет конференции вошли директор по недропользованию «Уралкалия» Эдуард Смирнов и главный геолог Компании Сергей Глебов. Ведущие геофизики «Уралкалия» стали соавторами научных докладов.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил: "Уралкалий" активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими организациями, внедряя и применяя в ходе освоения уникального Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей новейшие разработки российских и зарубежных ученых. Уверен, что именно научно-техническое сотрудничество является необходимым условием для более безопасного и эффективного ведения горных работ".

Также в работе конференции принимают участие научные сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, Горного института Уральского отделения Российской академии наук, Санкт-Петербургского Горного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, представители крупных российских горнодобывающих предприятий.
 

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«Уралкалий» стал генеральным партнером научно-практической конференции «Инженерная и рудная геофизика 2020»

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Теги: уралкалий, конференция, геофизика, смирнов



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