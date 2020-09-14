14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Григорий Речкалов (2020) | Фото: Пресс-служба Атомстройкомплекс

"Атомстройкомплекс" поможет установить в Екатеринбурге памятник герою-летчику Речкалову

Компания "Атомстройкомплекс" оценила идею установки в Екатеринбурге памятника герою-летчику Григорию Речкалову и внесла свой вклад в реализацию проекта. Напомним, что инициаторами идеи стала общественная организация "Офицеры Академического" во главе с героем России, председателем постоянной комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности Сергеем Ворониным.

Григорий Речкалов(2020)|Фото: Пресс-служба Атомстройкомплекс

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", памятник высотой 3,5 м. установят на территории Широкой речки в непосредственной близости от улицы, названной в честь Речкалова. После этого уже вокруг монумента компания и будет благоустраивать территорию.

Макет памятника Григорию Речкалову в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба Атомстройкомплекс

"Очень хочется, чтоб горожане знали и помнили о подвиге одного из лучших лётчиков войны, дважды Героя Советского Союза. Ведь всего один уралец был удостоен этого высокого звания, – говорит начальник пресс-службы компании "Атомстройкомплекс" Андрей Ермоленко. – Установка памятника особенно актуальна именно в 2020 году – в год 100-летия со дня рождения Григория Андреевича Речкалова и в год 75-летия Победы".

Напомним, что памятник знаменитому уральцу, генерал-майору, герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю уже был установлен в Краснодарском крае.

Памятник Григорию Речкалову в Краснодарском крае(2020)|Фото: Пресс-служба Атомстройкомплекс

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"Атомстройкомплекс" поможет установить в Екатеринбурге памятник герою-летчику Речкалову

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Теги: памятник Речкалову, Атомстройкомплекс



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