Шесть партий получат мандаты в заксобрании Челябинской области

В Челябинской области подвели итоги выборов в Законодательное собрание региона. По данным ГАС "Выборы", шесть партий преодолели 5% барьер и проходят в областной парламент, передает корреспондент Накануне.RU.

Партия "Зеленая альтернатива" набирает 5,36% голосов избирателей, за ЛДПР проголосовало 11,31% избирателей, у "Единой России" – 42,59%, КПРФ – 11,86%, "За правду" – 2,08%, "Партия пенсионеров" набирает 5,70%.

За "Справедливую Россию" отдали голоса 14,79%, у партии "Родина" - 0,71%, у "Партии роста" – 1,69%.

На выборах в ЗСО кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, победили в 28 одномандатных округах. Еще два места в областном парламенте получает "Справедливая Россия".