Киев анонсировал новые меры борьбы против соцсети "ВКонтакте"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что поручил разобраться с соцсетью "ВКонтакте", которая на Украине запрещена.

12 сентября соцсеть заявила о том, что сумела обойти блокировку в своем приложении и им теперь можно пользоваться без VPN.

Ткаченко сказал, что в СНБО Украины по этому вопросы были встречи, есть план мер, и он надеется на его реализацию. Также министр выразил надежду на "медиаграмотность" населения - что оно не будет пользоваться российским соцсетями и смотреть российские каналы. Он также поручил проверить, действительно ли "ВКонтакте" работает на Украине.

Напомним, многие российские ресурсы были заблокированы на Украине в мае 2017 года. Президент Владимир Зеленский продлил запрет еще на три года.