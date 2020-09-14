14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, Украина, интернет, соцсети, Одноклассники, Вконтакте, Mail, Яндекс, блокировка, Порошенко (2017) | Фото: Накануне.RU

Киев анонсировал новые меры борьбы против соцсети "ВКонтакте"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что поручил разобраться с соцсетью "ВКонтакте", которая на Украине запрещена.
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12 сентября соцсеть заявила о том, что сумела обойти блокировку в своем приложении и им теперь можно пользоваться без VPN.

Ткаченко сказал, что в СНБО Украины по этому вопросы были встречи, есть план мер, и он надеется на его реализацию. Также министр выразил надежду на "медиаграмотность" населения - что оно не будет пользоваться российским соцсетями и смотреть российские каналы. Он также поручил проверить, действительно ли "ВКонтакте" работает на Украине.

Напомним, многие российские ресурсы были заблокированы на Украине в мае 2017 года. Президент Владимир Зеленский продлил запрет еще на три года.

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Киев анонсировал новые меры борьбы против соцсети "ВКонтакте"

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Теги: Украина, ВКонтакте, соцсеть



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