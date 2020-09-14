Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион особняк ХIХ века

Администрация Екатеринбурга в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом объявила о проведении аукциона на право стать арендатором сразу 18 объектов муниципального нежилого фонда, среди которых также находится старинный особняк второй половины ХIХ века, расположенный на ул. 8 Марта, 19.

Как описано в извещении, нежилое помещение в нежилом здании имеет общую площадь в 134,3 квадрата, полностью оснащено ГВС, ХВС, отоплением, канализацией и освещением, но требует капитального ремонта.

Здание сдается в аренду на 10 лет. Начальная ставка ежемесячной оплаты составляет 97,3 тыс. руб., шаг аукциона – 5% от минимальной цены (4 тыс. 865 руб.). Претендовать на особняк могут только субъекты среднего и малого предпринимательства, сведения о которых включены в соответствующий реестр.

Напомним, здание по 8 Марта, 19 в центре Екатеринбурга относится к числу объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ регионального значения. В конце декабря 2001 г. постановлением правительства Свердловской области было принято на государственную охрану. С 2009 г. объект включен в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга.