14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Пугают? ВОЗ ожидает роста смертности в Европе из-за коронавируса осенью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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По его словам, ситуация ухудшилась, и скоро это скажется на смертности.

Напомним, в большинстве стран Европы к концу лета снова начался большой рост количества выявленных случаев заражения. Пока, однако, это почти не отражается на смертности. Так, за последний месяц был зафиксирован почти 1 млн новых случаев (включая Россию). При этом умерли 10 тыс. человек, т.е. текущий уровень летальности около 1%. Это многократно меньше, чем было весной. В том числе в странах с наибольшим числом заражений (Испания, Франция, Великобритания) число новых случаев в сутки исчисляется тысячами, но суточное число смертей из-за вируса - десятками. То есть текущая летальность за несколько месяцев снизилась на порядок, хотя в последние недели выросла.

Как сообщало Накануне.RU, вчера ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире - 308 тыс. человек за сутки. При этом стабильного роста заболеваемости с конца июля не наблюдается. А увеличение числа выявленных случаев в Европе во многом связано с увеличением масштабов тестирования.

По оценкам Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в марте число зараженных только в Великобритании могло достигать 100 тыс. в день, но тогда тестировали лишь тех, кто уже заболевал или был на подозрении (выявляли по 4-5 тыс.). Поэтому нынешний статистический максимум не является эпидемиологическим максимумом, о чем говорит многократное снижение числа смертей. Суточное же число смертей в мире за последний месяц и вовсе снизилось с 6 тыс. до 5 тыс.

Ожидания ВОЗ роста смертности в Европе в какой-то мере оправдываются уже сегодня, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что было весной.

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Пугают? ВОЗ ожидает роста смертности в Европе из-за коронавируса осенью

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Теги: коронавирус, смертность, ВОЗ, Европа



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