Путин назвал Макрону условие выяснения ситуации с Навальным

Президент РФ Владимир Путин назвал условие выяснения обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер заявил, что для этого необходима передача из ФРГ в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами.

Ранее Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи по делу Алексея Навального. При этом ведомство отметило, что готово дать справки о состоянии здоровья Навального, но при его согласии.

Как сообщалось, Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы. В связи с этим полиция усилила охрану оппозиционера.