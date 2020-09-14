Новоуральск отменил обязательную термометрию для въезжающих в город

В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в городе, Уральский электрохимический комбинат принял решение об отмене обязательной термометрии при въезде в Новоуральск. Об этом сообщил генеральный директор комбината Александр Белоусов на официальной странице предприятия VK.

По его словам, решение об обязательном измерении температуры на территории муниципалитета было введено в период наивысшей напряженности из-за коронавируса, однако данная мера профилактики служила скорее, как дополнительная.

"Она (термометрия), конечно, полностью проблему не решала. Чуть более месяца мы мониторили и эффективность выявления жителей города с возможно повышенной температурой была низкой по разным причинам. Если к нам в город приезжает около 20 тыс. человек, то выявлялось порядка 10 жителей города с повышенной температурой, - сообщил Александр Белоусов. - На тот период, когда было принято решение об отмене термометрии, заболеваемость в городе пошла на спад, это позволило нам прийти к такому решению".

Напомним, что еще в июле на территории предприятия было зафиксировано свыше 100 случаев заражения сотрудников.