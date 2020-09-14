14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

"Единая Россия" сохранила большинство в горсобрании Магнитогорска

"Единая Россия" получила 29 мандатов из 32 по итогам выборов в собрание депутатов Магнитогорска.

Еще три места в городском парламенте взяли самовыдвиженцы: руководитель проекта ООО "Левобережье Магнитки" Ольга Корда, главный редактор газеты "Левобережье Магнитки" Александр Табаков и шеф-редактор редакции газеты "Левобережье Магнитки" Игорь Смолин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания, состав обновится на 40%, в следующем созыве будут работать пять женщин, четыре из которых избраны впервые.

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"Единая Россия" сохранила большинство в горсобрании Магнитогорска

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Теги: Единая Россия, выборы, депутаты,



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