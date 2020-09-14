Стало известно, когда появится вода в тюменском селе, "прославившемся" после "Прямой линии"

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, когда откроют водовод в прославившемся на всю Россию после "Прямой линии" президента селе Каскара, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Каскаре сейчас кипит работа над самым долгожданным для жителей этого и соседних сел проектом – новым водопроводом. Хорошая погода способствует движению в графике, готовность объекта – более половины. Радует, что подрядчики понимают всю ответственность и добросовестно относятся к делу. Параллельно со строительством идёт процесс подключения местных жителей к новым сетям. Это позволит сэкономить время. До конца года водовод будет запущен. Держу вопрос на личном контроле", - написал губернатор на своей странице "Вконтакте".

Как сообщало Накануне.RU, вопрос водоснабжения Каскары был поднят во время "Прямой линии" с президентом России. Путин обратился к губернатору с просьбой решить проблему побыстрее. В ноябре 2019 г. стало известно о том, что село попало в список 24 из 76 населенных пунктов Тюменского района, которые обеспечат водой.