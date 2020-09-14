Пашаев заявил, что Ефремова подставил один из трех друзей

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов взял чужую вину в смертельном ДТП на себя. Об этом защитник рассказал в интервью "Собеседнику".

Журналист издания назвала Пашаеву трех самых близких друзей Ефремова - Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Никита Высоцкий.

На это адвокат заявил: "Один из них его и подставил! И точка! Все, тему сменили, я вам ответил".

Ефермов, напомним, после вынесения приговора отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Как сообщил ТАСС защитник, решение принято окончательно.

Ранее Ефремов, который получил срок за смертельное ДТП, заявил, что Пашаев его подставил.

Артист сказал, что Пашаев "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора, которого Ефремов "не ожидал". Пашаев, по словам артиста, "обещал одно, а получилось другое".