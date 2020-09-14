Стоматолог-депутат станет новым членом экономической комиссии екатеринбургской думы

В Екатеринбургской городской думе в преддверии нового политического сезона грядут изменения в комиссиях.

Как стало известно Накануне.RU, в состав комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности метит депутат Владимир Козлов. Председатель комиссии Григорий Вихарев подтвердил, что народный избранник (по профилю, к слову, стоматолог) подал соответствующую бумагу.

"Коллега написал обращение. Завтра депутаты рассмотрят его на заседании думы. Мне непринципиально, кто войдет в комиссию. Будем работать с любым", - отметил Вихарев.

С высокой долей вероятности "справоросс" войдет в комиссию вместо осужденного представителя "тунгусовской команды" Олега Кагилева, ведь конкурентов у члена "Справедливой России" нет.