Свердловские студенты взяли пять миллионов в кредит на оплату высшего образования

Свыше 30 студентов екатеринбургских вузов воспользовались льготным образовательным кредитом по сниженной ставке до 3%. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения ПАО Сбербанк, общая сумма на оплату обучения, выданная в августе, составила более 5 млн руб.

Всего, с момента возобновления программы образовательных кредитов с государственной поддержкой, Министерство науки и высшего образования России совместно с банком одобрило свыше 350 заявок студентов, которые могут претендовать на получение займа для обучения в вузах Екатеринбурга.

"Мы стремимся к тому, чтобы высшее образование стало доступным для молодых людей. И снижение ставки по образовательному кредиту дает возможность большему числу абитуриентов выбрать контрактную форму обучения и получить высшее образование именно в том ВУЗе, который им по душе. А увеличение льготного периода позволит выпускнику найти работу и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств, - заявил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. - Отмечу, что ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получили до вступления Постановления Правительства в законную силу - для этого им надо подать соответствующее заявление в банк".

Напомним, что ранее ставка образовательного кредита составляла 8,5% и только с 25 августа текущего года была снижена до 3%. При наличии гослицензии, студент может оформить кредит без поручителей, обязательного страхования и залога. Срок погашения кредита составляет время обучения студента, плюс девять месяцев во время которого он может погашать только проценты в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок выплаты – 15 лет. При этом, по желанию заемщика, можно погасить кредит досрочно.