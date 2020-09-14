Задержанные в Минске россияне опровергли причастность к ЧВК «Вагнера»

Задержанные в конце июля в Минске россияне не имели никакого отношения к ЧВК «Вагнера». Об этом двое фигурантов громкого дела рассказали в интервью Russia Today.

О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. В белорусских СМИ их назвали бойцами ЧВК «Вагнера», подозревая в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Однако позже эта информация была опровергнута, россияне были освобождены через две недели.

По словам одного из задержанных тогда россиян, никакого отношения к «Вагнеру» их группа не имела, поскольку они должны были работать охранниками.

«Частная военная компания — это компания, которая решает другие задачи. Воюет, отстаивает чьи-то интересы. А мы охраняем», — сообщил он во время интервью.

Также в интервью RT россияне подробно рассказали о том, зачем они приехали в Белоруссию и как стали жертвой провокации.

«Из Москвы мы прибыли в Минск 24 июля, для того чтобы дальше сесть на самолет и полететь в Стамбул. Из Стамбула мы должны были двинуться дальше — возможно, в Испанию или в Германию. Оттуда перелететь на Кубу. Дальше — в Венесуэлу. Конечная точка у нас была Каракас, какой-то объект нашей российской нефтеструктуры», — сообщил другой задержанный в Минске.

Группа комплектовалась в основном добровольцами из Донбасса и как считают россияне, это была организованная провокация, чтобы заманить и выдать их Украине. Эту информацию также подтверждают в российском министерстве иностранных дел.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, факты свидетельствуют о том, что в задержании россиян в Белоруссии была замешена третья сторона

С аналогичным заявлением выступил и посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Дипломат выразил уверенность в заказном характере «масштабной аферы», которая понадобилась недоброжелателям, чтобы нанести ущерб особым отношениям двух стран.