На Южном Урале три человека отравились угарным газом

В Верхнем Уфалее в одном из частных домов три человека отравились угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Днем 12 сентября в одном из частных домов города были обнаружена тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

По предварительной информации, они отравились угарным газом - на печи была закрыта заслонка трубы.