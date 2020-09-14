14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех южных островов Курильской гряды. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности этих островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Напомним, в конце августа официально объявил об уходе в отставку 65-летний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который последовательно отстаивал идею возвращения островов Курильской рады.

Эксперт отмечал, что в ближайшей перспективе японская политика в отношении России вряд ли будет чем-то отличаться от политики Абэ.

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Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

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Теги: Япония, Курилы, Ёсихидэ Суга



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