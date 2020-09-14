14 Сентября 2020
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга регионального СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 11 сентября на стройплощадке по переулку Механическому.

По данным следствия, стропальщик 1998 г.р. выполнял работы по приему поддонов с кирпичом на выносную площадку, которая была установлена на одном из верхних этажей строящегося дома. Следствие предполагает, что падение работника с высоты произошло в результате нарушения требований охраны туда. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент продолжается ряд комплексных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи уже получили для анализа документацию, регламентирующую соблюдение требований охраны труда на данном строящемся объекте. Свидетели допрашиваются, проводятся экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке

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Теги: СКР, стройплощадка, смерть, рабочий, падение с высоты



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