Вице-спикер заксобрания заявил о готовности рассмотреть инициативу по возврату прямых выборов мэра Екатеринбурга

Секретарь свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикер заксобрания Виктор Шептий прокомментировал деятельность инициативной группы, собравшей свыше 10 тыс. подписей под законопроектом за возврат выборов мэра уральской столицы. По его словам, комитет регионального парламента готов рассмотреть инициативу, но только после проверки "всех процедурных вещей", передает корреспондент Накануне.RU.

"Отношение фракции к тому, что идет в ходе законотворческого процесса, может быть только уважительное, потому что это инициатива реализуется в соответствии с уставом и областным законом о правовых актах. Насколько я знаю, в законодательное собрание пакет документов поступил. Надо сперва посмотреть на соблюдение всех процедурных необходимых вещей, а вообще, любая законодательная инициатива требует достаточно тщательного подхода. Если это все соответствует требованиям закона, то внимательно рассмотрим в ходе предварительного голосования на комитете в ходе заседания законодательного собрания", - сообщил Виктор Шептий.

При этом секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что парламент является местом для дискуссий, и сообщил, что партия пригласит к обсуждению данной темы всех заинтересованных, в том числе и представителей других муниципалитетов.

Напомним, что инициативная группа собрала 13 тыс. 20 подписей за возврат выборов мэра Екатеринбурга. Изначально необходимо было собрать 10 тыс. до 11 сентября, однако превысив ожидаемые результаты, активисты решили заранее направить документ в ЗакСО. По прошествии двух недель после передачи документа в аппарат ЗакСО, в областном парламенте должна быть зарегистрирована подлинность всех подписей. По завершении проверки, законопроект о возврате прямых выборов мэров городов Свердловской области будет рассмотрен депутатами.